أخبار مصر | الخلوة مع الجنس الآخر والاعتداءات.. ننشر الضوابط الجديدة لحماية العاملين بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخلوة مع الجنس الآخر والاعتداءات.. ننشر الضوابط الجديدة لحماية العاملين بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، يوم 20 أكتوبر الماضي، ضوابط جديدة لحماية جميع العاملين بالمملكة من التعديات السلوكية في العمل، وذلك لحفظ العامل لحريته وكرامته.

وأكدت أن هذه الضوابط تم إصدارها بعد الرجوع لائحة نظام العمل واللائحة التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية، بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

وأشارت وزارة القوى العاملة، أن هذه الضوابط ستحفظ كرامة جميع العاملين والعاملات بالمملكة، وستقوم بتحسين بيئة العمل وإقامتها على أسس نبيلة مثل الاحترام عدم التدخل في خصوصية الآخرين.

وتعرض "الخليج 365" الضوابط التي اعتمدتها وزارة العمل السعودية ومن أهمها:

- التعدي السلوكي "الإيذاء".

- جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر.

Advertisements

- رفض جميع أنواع الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء.

- ممنوع التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء.

- تعمد الخلوة مع الجنس الآخر.

- مرفوض جميع أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا أو غير ذلك سواء بسبب الجنس أو غيره.

- تعدى سلوكي بين العاملين أثناء العمل، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.