شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء المطر .. تعرف على أفضل الأدعية وأكثرها استجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكثارا للخير وطلبا للرحمة يتوجه المسلم وقت نزول المطر بـ دعاء المطر وخاصة أنه فرصة ينتهزها الكثيرون للاستزادة من الخير بالدعاء والتقرب إلى الله والابتهال إلى الله تبارك وتعالى، وذلك وقت سقوط الأمطار.

والدعاء المختصر وقت نزول المطر، هو: "اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق، اللهم صيبا نافعا".





وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيماً أو ريحاً عُرف فى وجهه، وقالت: يا رسول الله! إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية! فقال: "يا عائشة! ما يؤمنى أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: "هذا عارض ممطرنا" البخاري: 4829، مسلم: 899". دعاء المطر دعاء المطر



فإذا نزل الغيث فإن من السنة أن يقول المسلم عند نزوله: "اللهم صيباً نافعاً" "رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها: 1032"، وقوله: "صبباً" منصوب بفعل مقدر، أى: اجعله، والصيب: المطر، وقوله: "نافعاً" وصف للصيب، احترز به عن الصيب الضار، وفى هذا دلالة على أن المطر قد يكون نزوله رحمة ونعمة، وهو النافع، وقد يكون نزوله عقوبة ونقمة وهو الضار.فضل دعاء المطر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعاء المطر .. تعرف على أفضل الأدعية وأكثرها استجابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.