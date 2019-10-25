شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. تقلبات جوية وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطقس غدا يشهد فرص فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى مستمرة غدا وحتى السبت المقبل، وذلك بحسب توقعات مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين.

الطقس غدا

وقال شاهين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن البلاد مازالت تتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، كما أن فرص سقوط الأمطار بين متوسطة لغزيرة مازالت متوقعة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا "البحيرة - كفر الشيخ - المنصورة"، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء قد تصل لحد السيول بشمال ووسط سيناء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.