وزيرة التضامن: ندعم 3.2 مليون أسرة بـ 18.5 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن الوزارة تقدم دعم نقدى لـ 3 مليون و 200 ألف أسرة، تضم حوالى أكثر من 12 مليون مواطن، بدعم نقدى يصل لـ 18.5 مليار جنيه.
وأشارت خلال حوارها ببرنامج "مساءDMC" الذى يقدمه رامى رضوان ، على شاشة "DMC"، إلى أن الوزارة فى مارس 2014 كانت تقدم معاش تضامني لحوالى 1.2 مليون مواطن، بقيمة تصل لـ 6 مليارات جنيه.
وذكرت "والى"، أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تضم 30 مليون مواطن بكل احتياجاتهم، مستطردة :"كل إجراء اقتصادى للدولة يأخذ الآثار السلبية بجانب الآثار الإيجابية على المدى المتوسط والطويل".
وأوضحت أن مظلة الحماية تشمل الدعم النقدى والعينى والإغاثة والمساعدات الاجتماعية المتنوعة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتكامل ووضح الرؤية.
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