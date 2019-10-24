شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: ندعم 3.2 مليون أسرة بـ 18.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن الوزارة تقدم دعم نقدى لـ 3 مليون و 200 ألف أسرة، تضم حوالى أكثر من 12 مليون مواطن، بدعم نقدى يصل لـ 18.5 مليار جنيه.

وأشارت خلال حوارها ببرنامج "مساءDMC" الذى يقدمه رامى رضوان ، على شاشة "DMC"، إلى أن الوزارة فى مارس 2014 كانت تقدم معاش تضامني لحوالى 1.2 مليون مواطن، بقيمة تصل لـ 6 مليارات جنيه.

وذكرت "والى"، أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تضم 30 مليون مواطن بكل احتياجاتهم، مستطردة :"كل إجراء اقتصادى للدولة يأخذ الآثار السلبية بجانب الآثار الإيجابية على المدى المتوسط والطويل".

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وأوضحت أن مظلة الحماية تشمل الدعم النقدى والعينى والإغاثة والمساعدات الاجتماعية المتنوعة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتكامل ووضح الرؤية.