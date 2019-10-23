شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القومية للأنفاق: نراعي البعد الاجتماعي في زيادة أسعار التذاكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تراعي البعد الاجتماعي في زيادة أسعار التذاكر، مشيرًا إلى أن أسعار التذاكر تغطي نسبة قليلة من تكاليف التشغيل والصيانة.

وقال «والي»، خلال حوار تليفزيوني، الأربعاء، إنهم يجرون تخفيضات عالية لمحدودي الدخل، وإن الطلاب يحصلون على تخفيض بنسبة 98% من قيمة التذاكر، و97% لذوي الاحتياجات الخاصة، و86% لكبار السن.