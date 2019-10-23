شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: المنصرف على النشاط الاجتماعى من بنك ناصر تخطى المليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، والذى عقد برئاسة الوزيرة للاعتماد النهائي لميزانية البنك عن العام المالي 2018/2019، أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أظهرت نمواً ملحوظاً فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك خلال العام المالي، الماضي والجاري، إذ بلغ إجمالي ميزانية البنك 17.87مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة تطور 12%، مما يضع البنك في مصاف البنوك القوية رغم سياسة البنك الغالب عليها الشق الاجتماعي.

وأضافت أنه في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولي بالرعاية، فقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 1.03 مليار جنيه لعدد 1.8 مليون مستفيد، كما تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا، بمبلغ 55.4 مليون جنيه لعدد 57794 مستفيد وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3 مليون جنيه، لعدد 43680 مستفيد، وبلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لعدد 1.722.542 مستفيد.

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وفي ذات السياق، صرح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن العامان، الماضي والحالي، يعد نقطة تحول كبيرة فى نتائج أعمال البنك تخلله عدد من الإنجازات فى مختلف مجالات العمل حيث ارتفعت أرباح البنك إلى مبلغ 1.08 مليار جنيه في مقابل 736 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 345 مليون جنيه بنسبه 47%.

وشهدت ودائع العملاء نسبة تطور 21% لتصل إلى مبلغ 6.37 مليار جنيه مقابل 5.26 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضي كما بلغ إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائة 8.43 مليار جنيه منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 5 مليار جنيه لعدد 91288 مستفيد.

كما تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28 مليار جنيه لعدد 71721 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6 مليون جنيه حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل مقابل دفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل من أجل سداد 90 شهرا.

وأضاف «فاروق» أنه خلال الاجتماع تم مناقشة عرض مقدم بشأن تعاون البنك مع إحدى شركات الأجرة الشهيرة، لإتاحة تمويل تمليك السيارات والدراجات النارية لعملاء الشركة المستوفين شروط العمل لديهم من ذوي الإعاقة والأشخاص الطبيعيين مع منح امتيازات خاصة لذوي الإعاقة.