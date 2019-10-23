شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تُحصل 12.8 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات مالية لحل مشاكل لعدد من العمالة المصرية وديا بلغت 2 مليون و928 ألفا و859 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 12 مليونا و886 ألفا و979 جنيها مصريا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج .

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وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بحل مشكلة عدد من العمالة المصرية وديا، بعد أن تقدموا بشكاوي في وقت سابق مطالبين فيها بحصولهم على مستحقاتهم المتأخرة لدى أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم .

وبتواصل الوزارة مع الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة بالرياض للوقوف على آخر انجازات مكتب التمثيل العمالي خلال الربع الثالث من العام الحالي «يوليو- سبتمبر 2019»، أشار إلى أن المكتب قام بمراجعة واعتماد عقود وتأشيرات العمل وشهادات الاستمرارية لنحو 4972 عاملا، منها 4 ألاف و462 عقد عمل وشهادات استمرارية في العمل، فضلا عن توفير 8 فرص عمل داخلية، وحل 47 شكوي عمالية، وتحويل 35 شكوي للقضاء لعدم الوصول إلى حلها بالطرق الودية، ويوجد 80 شكوي تحت الدراسة والبحث وذلك من إجمالي 162 شكوي تلقاه المكتب .

وأشار الدكتور ياسر غازي الملحق العمالى بالسفارة بالرياض، إلى أنه قام بعمل 12 زيارة ميدانية للمنشآت والمصالح الحكومية لحل مشاكل العمالة المصرية المتواجدة بهذه المنشآت، فضلا عن الرد على 1027 استفساراً عبر الهاتف أو الواتس أو البريد الاكتروني من خلال المكتب العمالي مباشرة.