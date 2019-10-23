أخبار مصر | "الرياضة" توقع بروتوكولا مع "اليونيسيف" بشأن برنامج مشواري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" توقع بروتوكولا مع "اليونيسيف" بشأن برنامج مشواري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف بشأن برنامج "مشواري" بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب من خلال برنامج قومي لتأهيل الشباب لمواكبة سوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم الحياتية والعملية من أجل حل مشكلة البطالة وتغيير ثقافة العمل الحر لدى الشباب.

وأوضح صبحي، أن البرنامج يشمل خدمة المشورة المهنية الذي يهدف إلى إنشاء مراكز مشورة مهنية نموذجية تعني بتقديم خدمات توجيه ودعم للشباب لتحديد مسارهم المهني ومساعدتهم في تلبية متطلبات سوق العمل من خلال الدعم الإرشادي والتدريبات المتخصصة عن التخطيط للعمل اتاحة الفرص التدريبية للشباب وقروض لإنشاء مشروعات صغيرة.

وأكد وزير الرياضة، أن البرنامج ليس مقتصرا على قطاع الشباب بل ويشمل قطاعي الرياضة والتنمية الرياضية والطلائع، موجهًا بإنشاء مركز إعلامي لأنشطة اليونيسيف والتسويق الإعلامي للبرنامج من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة.

وبرنامج سفراء "مشواري" يتم تنفيذه كأحد المكونات الأساسية ببرنامج مشواري للشباب المتميّزين، والذي يشمل مكوني تنمية المهارات الحياتية والمشورة المهنية، ويأتي في إطار خطة الوزارة نحو تمكين الشباب وتبني المبادرات الشبابية لمجابهة القضايا التي تمس المجتمعات المحلية بكافة محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد.