شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار رعدية بالإسكندرية.. والمحافظة تكثف أعمال كسح المياه بالشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية فجر اليوم، هطول الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة من المحافظة، فى حين كثفت الأحياء وشركة الصرف الصحى ونهضة مصر أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع وفتح الطريق أمام السيارات والمارة، والحرص على عدم وجود تعطل مرورى.



من جانبه، شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الطوارئ والجاهزية والاستعداد لهطول أمطار الشتاء، ونبه على رفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة"، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ.

فيما أكد اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية؛ على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، وقرر إلغاء الإجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.



كما شدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، وأمر برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

وأعلنت الشركة حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة، وذلك استعدادًا للنوة الخالية؛ حيث أمر اللواء محمود نافع رئيس الشركة بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن (175) وغرفة الطوارئ على مدار الساعة؛ وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع.

Advertisements





