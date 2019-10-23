شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار رعدية على القاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سقطت أمطار رعدية على محافظتي القاهرة والجيزة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وامتلأت الشوارع بالمياه.

Advertisements

كان الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد، إن جميع المحافظات شهدت سقوط أمطار من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، مؤكدا أن حالة الطقس غير المستقر مستمرة حتى يوم الخميس، حيث ستقل فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة، معلقا «هناك احتمال بسقوط أمطار أشد مما حدث اليوم». وأكد أن الأرصاد أخطرت جميع المحافظات، بتوقعاتها بشأن موجة الطقس غير المستقرة منذ أيام.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، الثلاثاء، متابعتها لسوء الأحوال الجوية وسقوط كميات كبيرة من الأمطار على محافظة القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية. وقالت الوزارة، في بيان، مساء الثلاثاء، إنها تابعت على مدار اليوم الثلاثاء بمتابعة إدارة الأزمة مع محافظة القاهرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة في بعض الأنفاق والشوارع الرئيسية بالأحياء، والتى تسببت في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين في الشوارع والطرق الرئيسية.

وأكدت الوزارة، أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه في مناطق تراكم مياه الأمطار بنطاق المنطقة الشرقية بأحياء مدينة نصر شرق ومصر الجديدة وشارع صلاح سالم ونفق العروبة وطريق النصر أمام النصب التذكارى وميدان الشهيد هشام بركات وطريق النصر مع عباس العقاد، حيث جرى الدفع بـ 80 سيارة لشفط المياه وجارٍ التعامل مع الأزمة.