شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. الأمطار الرعدية تضرب مناطق متفرقة فى محافظتى القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظتا القاهرة الجيزة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء سقوط الأمطار الرعدية على أماكن متفرقة.

وكانت عدد من المحافظات قد شهد أمس الثلاثاء سقوط أمطار بشكل متقطع، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء مما أثر، أمس على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع والطرق السريعة.

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ويذكر أن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن يوم الأربعاء إجازة للمعلمين والطلاب بالمدارس للثلاث محافظات (القاهرة -الجيزة –القليوبية) تاركًا باقى المحافظات إلى تقدير باقى المحافظين.