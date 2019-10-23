شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ«التعليم»: الأربعاء إجازة بمدارس «القاهرة الكبرى» فيما عدا الدواوين والإدارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن اليوم الأربعاء، إجازة لجميع العاملين بالمدارس والطلاب بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فيما عدا الدواوين والإدارات والمديرية، وذلك نظرََا لسوء الأحوال الجوية.أما باقي المحافظات فذلك يرجع لتقدير السيد المحافظ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أعلن، الثلاثاء، تعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح بيان أن ذلك جاء بناء على تقارير تلقاها مدبولى من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.