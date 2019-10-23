شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الحكومة تعتزم إنشاء أكشاك بمحطات البنزين لتجديد رخص السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عزم الحكومة إنشاء أكشاك بمحطات البنزين، لتقديم خدمات تجديد رخص السيارات وخلافه، وذلك فى إطار خطة الحكومة لميكنة الخدمات الحكومية، وتوفيرها بطرق مختلفة تتناسب مع القادرين على استخدام التكنولوجيا من خلال التطبيقات على الهواتف المحمولة وبوابة الحكومة، أو غير القادرين على استخدام التكنولوجيا من خلال تطوير مكاتب البريد لتقديم هذه الخدمات، وتوفير الأكشاك بمحطات البنزين.

واستعرض الوزير، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، المنعقدة مساء اليوم تحت عنوان "التحول الرقمى..الطريق إلى النمو الاقتصادى"، استراتيجية الوزارة بعنوان "مصر الرقمية"، والتى تستهدف إلى ميكنة الخدمات الحكومية من البداية للنهاية، وبناء الإنسان المصرى من حيث قدراته وثقافته وتعليمه وتدريبه ومن ثم المنافسة ليس فقط على المستوى المحلى ولكن الإقليمى والدولى، موضحا أن الشاب المصرى يستطيع أن يلتحق بعمل مع جهة داخل مصر، ولكن الجانب الآخر لن يستطع المنافسة مع شاب آخر فى مدينة أخرى، ومن ثم فلن يستطع المنافسة فى سوق العمل الدولى والإقليمى بل والمحلى دون مواكبة التكنولوجيا الحديثة وإتقانها.

وقال إن الاستراتيجية ترتكز على قاعدتين وهما البنية التحتية المعلوماتية، السياق التشريعى، الذى يضمن حوكمة البيئة والإجراءات الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية، التعامل الصحى من خلال الوسائل الرقمية، الجرائم المتعلقة بالمنظومة السيبرانية، مضيفا كما ترتكز الاستراتيجية على محورين وهما أولا محور الحكومة الرقمية، ويضم شقين الأول الخدمات التى يتلاقها المواطن، والثانى ربط الخدمات الحكومية ببعضها وكأنها كيان واحد، للتواصل بشكل رقمى غير ورقى، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ليس انتقال جغرافى، ولكن انتقال نوعى وفكرى وإدارى، إذ لن يكون هناك أى تعامل ورقى أو تأشيرات بدلا من أقضى ساعة يوميا لإمضاء تأشيرات تحمل كلمة "لا مانع"، وهذا ينعكس على المواطن، فبدلا من التواصل مع أكثر من جهة للحصول على الخدمة، يستطع مقدم الخدمة أن يؤديها للمواطن، وكأن الحكومة وحدة واحدة.

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وتابع أما بالنسبة للمحور الأول وهو مشروع ميكنة الخدمات الحكومية، بدأنا بمحافظة بورسعيد كنموذج تجريبى بسبب عدد سكانها ولأنها محافظة المدينة الواحدة، وهو ما ساهم فى ربط المواقع الحكومية، إذ تم ربط كافة مبانى الخدمات الحكومية من خلال شبكات ألياف ضوئية وتم ربط 800 موقع بالشبكة، وفى الوقت نفسه ميكنةالخدمات الحكومية، واطلقنا فى شهر يوليو 18 خدمةحكومية، وفى سبتمبر 25 خدمة آخرين، وفى أكتوبر 34 خدمة، على أن يتم حتى نهاية العام ميكنة 170 خدمة حكومية، على أن ييدأ منذ نهاية يناير لعام 2020، تعميم 3 خدمات وهى خدمات المرور المتعلقة بترخيص وتجديد الرخص السيارات، وخدمات التوثيق، وخدمات التموين على كافة الجمهورية، أما باقى الخدمات سيتم نشرها خلال 36 شهر، وهى مدة المشروع الذى يتكلف 8 مليارات جنيه، ويتطلب لتعميم تجربة بورسعيد توصيل 33 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية.

ولفت إلى أن المواطن سيتلقى الخدمات الحكومية المميكنة بأكثر من طريقة سواء منصة رقمية للمواطنين الذين يستطيعون التعامل مع التكنولوجيا من خلال خدمات مشخصنة، بمعنى أن المواطن سيدخل الرقم القومى وكلمة السر وستظهر له بياناته، مثل تطبيق مركباتى، والذى بمجرد إدخال البيانات ستظهر له كافة بيانات مركباته، ومواعيد ترخيص السيارات أو رخصة القيادة، أما المواطن غير القادر على التعامل مع التكنولوجيا تم تطوير مكاتب البريد لتقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر.