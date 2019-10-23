شكرا لقرائتكم خبر عن كداب يا خيشة..قنوات الإرهاب يروجون لغرق مصر فى الأمطار وسيول تركيا تفضحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كداب يا خيشة"، مقولة تنطبق تماماً على العناصر الإرهابية التى تظهر عبر قنوات جماعة الإخوان التى تبث من تركيا، ويدعون المهنية الإعلامية، حيث يتعمد هؤلاء نشر الكذب وبث الشائعات والترويج لأخبار لا تمت للواقع بصلة، فى مقابل تجميل صورة تركيا تحت حكم الديكتاتور رجب طيب أردوغان.

خرج الإرهابى عماد البحيرى، الذى يقدم برنامج "الشارع المصرى"، مع صديقه "أحمد عطوان"، عبر قناة الشرق التى يترأسها الهارب أيمن نور، وتبث من تركيا، ليهاجم مصر بسبب الأمطار التى تعد من قبل غضب الطبيعة، والتى حذرت منها هيئة الأرصاد المصرية وناشدت المواطنين باتخاذ كافة الاحتياطات.

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وزعم "البحيرى"، أن الأمطار شلت الحركة فى الشوارع والميادين المصرية، على خلاف الحقيقة،و لم يكتفى بذلك، بل قال :"فى تركيا تفضل تمطر بـ3 أو 4 أيام ومتلقيش بقعة ميه واحدة"، فى محاولة بائسة منه لتجميل صورة تركيا التى ينعم فيها الآن بعدما خان وطنه واتخذ طريقاً يهدف من خلاله هدم الدولة المصرية ومؤسساتها عبر بث الشائعات.

الإرهابى عماد البحيرى، تناسى الفيديوهات المنتشرة للأمطار الكثيفة التى جرفت المنازل والسيارات فى تركيا وشلت الحركة تماماً فى مناطق واسعة داخل وخارج العاصمة اسطنبول، بل وأدت إلى إصابة وقتل العشرات، بسبب تهالك البنية التحتية فى ظل حكم رجب طيب أردوغان.

قناة الشرق وأخواتها التى تبث من تركيا، لا تعرف إلا لغة الكذب، وترويج الشائعات بهدف النيل من مصر ومؤسساتها، وإصابة المصريين بالإحباط، كونه جزء من المخطط الذى يعملون عليه، تنفيذاً لأجندة اعداء الوطن.