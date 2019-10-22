شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسرب الأمطار إليها.. وزير الطيران يقرر غلق صالة 2 بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، توجيهاته بغلق صالة رقم ٢ بمبني الركاب رقم ١ بمطار القاهرة الدولي لحين الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمبنى، حيث تدخل صالة ٢ ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الصالات بمبنى الركاب بالمطار القديم والتي تقوم بها شركة فرنسية متخصصة في الأعمال الإنشائية .

وبحسب بيان، هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة، بمعدل رحلة إلى رحلتين يوميا نظرًا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، ولا تقلع منها أي رحلات منتظمة لشركات طيران أخرى مصرية أو أجنبية.