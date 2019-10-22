مصر | النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي الخاص بقتل نقاش على يد خفير بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي الخاص بقتل نقاش على يد خفير بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة نقاش قتل علي يد خفير بعد مشادة كلامية بينهم فى منطقة دار السلام، وتبين من التقرير أن المجنى عليه مصاب بعدة كدمات بمؤخرة الرأس ونزيف داخلى أدى إلى الوفاه في الحال، كما تسلمت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود تفاصيل القضية حسبما جاءت فى الأوراق الرسمية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة دار السلام مفاده ورود بلاغ من الأهالي بمشاجرة ومتوفي.

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وكشفت التحريات الأولية، عن أن مشادة كلامية نشبت وتطورت إلى مشاجرة بين كلا من "ع. ج" 36 سنة، نقاش، وح.م توفي إثر إصابته بالرأس، و"ح. م" 41 سنة، خفير.

وبتكثيف التحريات تبين على أنه أثناء سير خفير بالسيارة خاصته بمحل البلاغ اصطدم بمنضدة كانت متواجدة بالطريق العام مما أدى إلى اصطدامها بالمجني عليه فحدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب المبرح باستخدام عصا خشبية "شومة" على رأس المجني عليه مما أدى إلى وفاته في الحال.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المنسوبة إليه، وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتحرير المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.