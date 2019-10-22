مصر | 19 نوفمبر.. الحكم على 6 متهمين بـ"الاتجار في البشر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 نوفمبر.. الحكم على 6 متهمين بـ"الاتجار في البشر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تحديد جلسة 19 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم على 6 متهمين بالاتجار في البشر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل لمحامي العام الأول، في القضية رقم 17921 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، أن المتهمين "حمادة رشاد، ومصطفى عبد الرحمن، ومحمد أحمد، ومحمد عبد البديع، ومحمود خالد، وسعيد محمد"، في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية، قام المتهمون جميعا بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليهم "أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلي وحيد"، وكان ذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه "أحمد محمد" وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.



واشترك المتهمان الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وأحضرا واستقطبا المجني عليه أحمد محمد عقب لجوئهما إلى أسالبيهما التحايلية المستخدمة في اتمام جرائمهما ودسا للمجنى عليه لحظة ضعف مادة مخدرة في مشروبه فقاموا بإكراه على التوقيع على سندات " إيصالات أمانة " لإتمام تلك الجراحة فقاموا وبتجهيز المجني عليه وإجراء التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة له وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة الكلى اليمنى للمريض مع علمهم جميعا بعدم مشروعية إجرائها عن طريق وسيط وهو المتهم السادس.

