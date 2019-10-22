شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل إلى سوتشي ليترأس قمة منتدى «أفريقيا- روسيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الأولى من القمة «الروسية- الأفريقية» ومنتدى التعاون الاقتصادى المشترك، والتي تنطلق غدا، الأربعاء برئاسة مشتركة للرئيس السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وسوف يلقي السيسي وبوتين كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى «الروسى- الأفريقى».

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال أفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس، بيئة الأعمال، التحول الرقمى والموارد المعدنية، الزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسى والأفريقى في التنمية المستدامة.

وستركز جلسات المنتدى أيضا على نقاط النمو والمشاريع المشتركة طويلة الأجل والمناطق الاقتصادية كنموذج للتوطين الفعال للإنتاج، وإمكانيات المناطق الاقتصادية الخاصة مثل مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

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وسيشارك في نقاشات الجلسة المخصصة للمنطقة الصناعية الروسية المهندس يحيي زكي، رئيس منطقة قناة السويس الاقتصادية، بنديكت أوكاي أوراما، رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، إيليا بوميجالوف، المدير العام للصناعات الروسية، أندريه سليبنيف، مدير مركز التصدير الروسي، وميخائيل أورلوف، رئيس مجلس الأعمال «الروسي- المصري».

ويركز المنتدى «الروسى- الأفريقي» على 3 محاور رئيسية وهي «تطوير العلاقات الاقتصادية»، «إنشاء مشاريع مشتركة»، و«التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية».

وسيتم تنظيم معرض للشركاء التجاريين ومعروضاتهم على هامش المنتدى الاقتصادى «الأفريقى- الروسى» بهدف التعريف بالقدرات والابتكارات الاقتصادية والعلمية والبيئية والثقافية للدول المشاركة في المنتدى، وسيعرض المشاركون في المعرض عددا من المشروعات، والتقنيات المتقدمة في بعض القطاعات منها التعدين، الكيمياء، الآلات، الطاقة، الزراعة، النقل، والصحة العامة.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجارى بين روسيا ودول أفريقيا ارتفع بأكثر من 17% خلال العام الماضى، ليتجاوز 20 مليار دولار، وخلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2017، زاد إجمالى حجم الصادرات الروسية إلى أفريقيا بمقدار ثلاثة أضعاف من 5 مليارات دولار إلى نحو 15 مليار دولار، كما زاد حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا بشكل ملحوظ خلال عام 2018، حيث بلغ نحو 66. 7 مليار دولار.

كما ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى روسيا بمعدل 1. 4% خلال عام 2018 لتسجل نحو 4. 526 مليون دولار مقارنة بنحو 6. 505 مليون دولار خلال عام 2017، نتيجة ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والسلع الصناعية، خاصة منتجات الصناعات الغذائية والكيماوية.