شكرا لقرائتكم خبر عن أسلوب الحياة الكوري في جمعية خدمات المجتمع بالمعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المركز الثقافي الكوري في القاهرة، احتفالية بعنوان «أهلا كوريا» للتعرف على مقومات الثقافة الكورية وأسلوب الحياة في كوريا،حسبما قال يانج سانج مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة ،إن المركز يسعى جاهدا إلى الوصول لمحبي الثقافة الكورية في شتى بقاع مصر مشيراً إلى أن المركز بصدد تنظيم اليوم الثقافي الكوري في مدينة الأقصر وجامعة أسوان خلال الشهر الجاري.وأعرب يانج خلال افتتاحه احتفالية «أهلاً كوريا» بمقر جمعية خدمات المجتمع “CSA” بالمعادي عن أمله في أن تسهم هذه الأنشطة الثقافية في تعزيز التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.

وشهدت احتفالية «أهلاً كوريا» حضورا كثيفاً من جانب الأجانب المقيمين في مصر بالإضافة إلى محبي الثقافة الكورية