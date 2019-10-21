شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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