مصر | بـ"140 لفافة هيروين".. القبض على تاجر مخدرات في إمبابة

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم مفادها قيام "فتحي. إ. ح"، 39 سنة، عاطل ومقيم بدائرة القسم بمسكنه، سبق اتهامه في 3 قضايا ( سرقة، سلاح ناري، ضرب ) أخرهم " ضرب " بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية لضبطه برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، تمكنت القوات من القبض عليه وبحوزته 140 لفافه تحوي مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالي 250 جراما، هاتف محمول، مبلغ مالى 5415 جنيها، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار الهاتف المحمول لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

