شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» لشركات ملتقى توظيف الدقهلية: التدريب قبل التعيين لضمان الاستمرارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ضرورة جدية العقود المبرمة بين الشباب والشركات العارضة في الملتقى التوظيفي بمحافظة الدقهلية، ومراجعة التزام تلك الشركات بتشغيل الشباب فعليا، والالتزام ببنود العقد للحفاظ على حق العاملين فيها.

وأجرى «سعفان» حوارا مع الشركات العارضة في الملتقى عن المرتبات الشهرية لكل وظيفة وأنواع الوظائف المتاحة وأماكنها، وشدد على وجود ساعة راحة خلال فترة العمل اليومي.

وسأل الوزير، إحدى الشركات العارضة: «عاوزين كام وظيفة؟»، فرد مسؤول الشركة: «عاوزين أي عدد من الشباب»، فقال له الوزير: «تبقوا نصابين»، وطالب أحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة، بمراجعة وضع الشركة والوظائف التي تعرضها وجديتها في التعاقد واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حالة النصب.

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جاء ذلك في افتتاح الملتقى الوظيفي بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، يرافقه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، في وجود ما يقرب من 90 شركة مشاركة في الملتقى تشمل كافة التخصصات والمؤهلات وتوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل.

وطلب الوزير من الشركات ضرورة التدريب أولا قبل إبرام العقد الدائم مع المشتغلين وتحت إشراف الشركة، للتأكد من قدرتهم على العمل، مع تدريب إخصائي السلامة والصحة المهنية قبل التحاقهم بالعمل، مضيفا: «من الضروري مراعاة طبيعة العمل بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يناسب قدراتهم وإمكانياتهم، وأنه لابد من تأمين كامل لحالات العجز والإصابة حتى يتمسك العامل بوظيفته».

وأضاف «سعفان» أنه يعمل على خلق مليون مشروع صغير توفر 3 ملايين فرصة عمل، ولابد من نشر ثقافة العمل الحر والخاص لدى الجميع. من جهته، أكد محافظ الدقهلية دعمه الكامل لكل الشركات الجادة في توفير فرص عمل حقيقية للراغبين من الشباب، مشيرا إلى عمله الدؤوب لتذليل كافة الصعوبات أمام الشركات.

وقال المحافظ إنه لا يدخر جهدا في دعم كافة القطاعات التي تسعى لخلق فرص عمل جديدة، وأشار إلى أن القوى العاملة توفر برامج التدريب للراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية على مختلف أنواع المهن وتواكب مختلف المشروعات.