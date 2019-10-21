أخبار مصر | براتب 7500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف خالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب 7500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف خالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة القوى العاملة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، النشرة القومية للتشغيل عن شهر أكتوبر، مقدمة مجموعة من الوظائف المختلفة في عدد كبير من الخصصات، وذلك من أجل القضاء على البطالة بتوفير فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية.

وتضمنت الوظائف "أفراد أمن ومنتدوبي مبيعات وفنًي خراطة وفنًي برادة وفنًي تشطٌبات اتوبٌيسات خٌياط جلود وخٌياط ماكٌنة وفنًي كهرباء وفنًي ميكانٌيكا وفنًي إنتاج وفنًي طباعة سٌيلك سكرٌين وعمال إنتاج وسائقين وصيدلي ومساعد صيدلي وكول سنتر، وغيرها".

وتراوحت المرتبات ما بين 2000 جنيه إلى 7500 جنيه حسب الخبرة، حيث تطلب بعض الوظائف خبرى وآخرى لا تطلب الخبرة، كما يتم توفير بعض المزايا من خلال توفير سكن للمغتربين.