شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول سفينة سياحية تصل الإسكندرية من قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت محافظة الإسكندرية عن طريق ميناء الإسكندرية، أول رحلة بحرية للباخرة السياحية القبرصية القادمة من ميناء ليماسول القبرصي بعد توقف دام 10 سنوات، مما يعد حدث سياحى كبير هام لمحافظة الإسكندرية، ومن شأنه أن يضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية.

كم عدد أفراد الفوج السياحى ومن هم أهم الشخصيات به؟

وصلت السفينة البحرية وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة ومن بينهم 100 فرد قادمين كوفد رسمى برئاسة فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، لأول مرة.

لماذا تم استئناف الرحلات البحرية بعد توقف دام 10 سنوات ؟

جاءت الرحلة البحرية الاولى ، فى اطار عمل بين الجانبين المصىرى والقبرصى على مدار عام كامل ، وفى إطار توقيع اتفاقية " بافوس " ضمن مبادرة العودة الى الجذور التى أطلقتها وزارة الهجرة المصرية ، ونتيجة لهذه الاتفاقية تم عودة سياحة الكروز مره أخرى إلى الإسكندرية

ما المكاسب التى سوف تحققها الإسكندرية من هذا الحدث السياحى الهام؟

تستهدف محافظة الإسكندرية تنشيط السياحة، ووضعها على خريطة السياحة العالمية، والترويج السياحى لهذا الحدث سوف يعمل على جذب المزيد من السائحين من قبرص و اليونان إلى الإسكندرية وعودة السياحة إلى سابق عهدها.

ما هى خطة الإسكندرية لتطوير استقبال الأفواج السياحية فى المستقبل؟

من المقرر زيادة عدد زيارات هذه السفينة إلى مدينة الإسكندرية مرتان فى الأسبوع مما يعمل على تنشيط السياحة، وربط الإسكندرية ببافوس بخط طيران منخفض التكاليف بعد 6 أشهر ، وأن تكون الإسكندرية والقاهرة جزء من البرنامج السياحي لقبرص؛ كما تكون الإسكندرية هي المدينة التي يمكن من خلالها الوصول إلى باقي دول أفريقيا والشرق.

Advertisements

ما هى أشهر الأماكن السياحية التى زارها الوفد القبرصى بالإسكندرية ؟

زار وفد مدينة باڤوس برئاسة فيدون فيدونوس عمدة مدينة بافوس القبرصية، المقر البطريركي اليوناني " إيفانجيليسموس" ، وحدائق المنتزة ، مكتبة الإسكندرية، متحف كفافيس الشاعر اليونانى، دار الأوبرا بالإسكندرية ، جامعة الإسكندرية.



الوفد الرسمى



اول سفينة بحرية سياحية



داخل حدائق المنتزة



زيارة اقدم حلوانى يونانى



عمدة دافوس بالمنتزة