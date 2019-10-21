شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يعتذر للطالبة المَنسية خلف باب مدرستها: «حقك عندي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الطالبة «هيام عصام أبوالرجال، المقيدة بالصف الخامس بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول، التي أغُلقت عليها بوابة المدرسة، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأسرة الطالبة.

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وبحسب بيان، الأحد، قدّم محافظ كفرالشيخ، اعتذاره للطالبة «هيام عصام أبوالرجال» وقدم لها هدية، مكلفاً بمشاركتها في جميع أنشطة العام الدراسي 2019/2020م بالتربية والتعليم مجاناً كدعم نفسي لها، قائلاً «هيام إحدى بناتي وحقها عندي ولن أتهاون مع من أخطأ في حقها وفي حق الدولة، حيث قرر استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول والنوبتجي، مع مجازاة كل من مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي ومعلم الحصة الأخيرة بفصل الطالبة والمشرف والعامل النوباتجي 15 يوماً، مع إحالة ملف الواقعة للتحقيق بالشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، لافتاً إلى توقيع أقصى جزاء طبقاً لنتائج التحقيق.

فيما وجه محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر لوسائل الإعلام التي تناولت تلك الواقعة واستمعت إلى الحقيقة من الطالبة «هيام» ونقلتها بموضوعية وشفافية إلى الرأي العام، وهذا هو الدور الوطني لوسائل الإعلام، كما نوه محافظ كفر الشيخ، إلى أن البعض قد نقل تلك الواقعة عن وسائل التواصل الاجتماعي والتي روجت أن الطالبة كانت تكنس الفصل ولكن الحقيقة طبقاً لتأكيد الطالبة أنها قد نسيت كتاب مادة التربية الدينية بالفصل بعد أن تركت المدرسة في نهاية اليوم الدراسي وأغلقت البوابة الفرعية بين الدور الأول والثاني بالمدرسة ولم تكن تكنس الفصل كما روج البعض، مؤكداً أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين وأنه يتابع شخصياً التحقيقات في تلك الواقعة حرصاً على أبنائنا.

وكان محافظ كفرالشيخ أمر باستدعاء المقصرين للتحقيق فوراً واستبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول، وذلك على خلفية غلق المدرسة في نهاية اليوم الدراسي الخميس الماضي، وبها إحدى الطالبات، إذ يتعين على إدارة المدرسة ومشرف اليوم والنوباتجي مراجعة فصول المدرسة والتأكد بخلوها من الطلاب قبل غلق البوابات حرصاً على سلامتهم، ومجازاة معلم الحصة الأخيرة بفصل تلك الطالبة والمشرف والنوابتجي لتقصيرهم في عملهم، مكلفاً وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتورة بثينة كشك، بمقابلة الطالبة وأسرتها بمنزلها ومتابعة الإجراءات.

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، يستقبل الطالبة «هيام عصام أبوالرجال، بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول، التي أغُلقت عليها بوابة المدرسة

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، يستقبل الطالبة «هيام عصام أبوالرجال، بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول، التي أغُلقت عليها بوابة المدرسة

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، يستقبل الطالبة «هيام عصام أبوالرجال، بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول، التي أغُلقت عليها بوابة المدرسة

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، يستقبل الطالبة «هيام عصام أبوالرجال، بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول، التي أغُلقت عليها بوابة المدرسة