أخبار مصر | الأضخم والأكبر في الشرق الأوسط.. افتتاح محطة مترو "هليوبوليس" بتكلفة 1.9 مليار جنيه (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأضخم والأكبر في الشرق الأوسط.. افتتاح محطة مترو "هليوبوليس" بتكلفة 1.9 مليار جنيه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت اليوم الأحد، محطة مترو الأنفاق "هليوبوليس"، ومن جانبه قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المحطة تعتبر من أضخم محطات مترو الأنفاق النفقية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف والي في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أن تكلفة المحطة بلغت قرابة 1.9 مليار جنيه، حيث تم تمويلها بالكامل من الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أن المحطة بالكامل مكيفة الهواء مثل باقي محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق وتتوسط ميدان هليوبوليس الذي يعتبر من أكبر ميادين القاهرة بمصر الجديدة وتبلغ مساحتها حوالى 10 آلاف م2 حيث تمتد بطول 225متر وبعرض 22م وعلى عمق 28 متر من منسوب الشارع على ثلاث مستويات مختلفة.

وتابع: كما تشتمل على 8 مخارج ومداخل، وبها عدد 18سلم ثابت (10 سلالم داخلية و8سلالم خارجية ) بالإضافة الى 17سلم متحرك(11سلم داخلي بين المناسيب و6 سلالم من منسوب الشارع حتى شبابيك التذاكر ) و4 مصاعد(2مصعد من منسوب الشارع حتى شباك التذاكر و2مصعد من منسوب صالة التذاكر حتى الرصيف) واستخدم لانشائها 100الف متر مكعب خرسانة و18الف طن حديد.

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والمحطة بها مساحة 5000 متر مربع بالمحطة سيتم استغلالها بشكل تجاري وإدارى واستثماري لزيادة عوائد المالية لمترو الأنفاق.