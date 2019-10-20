شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الشباب تعلن افتتاح معرض الكتاب القبطي بالكاتدرائية 5 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الانبا موسى اسقف الشباب في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن موعد إقامة معرض الكتاب القبطى الارثوذكسى السابع بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بجوار كنيسة العذراء مريم والانبا رويس في الفترة من ٥ الى ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩.

في سياق أخر، يواصل البابا تواضروس زيارته لأوروبا إذ زار لفرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها يوم الأربعاء ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.

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وعقد الأنبا مارك أسقف باريس وتوابعها اجتماعًا الأسبوع قبل الماضي في كنيستي شانتيه ودرافي مع خدام وشمامسة وكهنة الكنيستين من أجل تنسيق استقبال زيارة البابا تواضروس، إذا استقبل البابا تواضروس في المطار بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية في باريس وعدد من الآباء كهنة أوروبا الذين يرافقون البابا في رحلته بالإضافة إلى الوفد الكنسي الذى يترأسه البابا قادما من القاهرة.