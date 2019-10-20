مصر | ضبط مرتكبي واقعة السطو على محطة وقود وسرقة 250 ألف جنيه بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة السطو على محطة وقود وسرقة 250 ألف جنيه بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة السطو المسلح على محطة وقود وسرقة ربع مليون جنيه فى الإسكندرية.

تلقى قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من مشرف وردية بمحطة وقود الكائنه بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين"بحوزة كلاً منهما سلاح أبيض قاما بالإستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 250 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه وعقب ذلك قاما بإيثاقه وتكميمه وهربا.

تم تشكيل فريق بحث، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الاسكندرية، عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من عاملين بالمحطة وثلاث عاطلين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريات أمن "البحيرة وقنا والإسكندرية".

بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وتم ضبط المبلغ والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.