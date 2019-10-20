شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل في أحد فنادق «خليج مكادي» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شب حريق هائل، مساء السبت، بأحد فنادق منطقة خليج مكادي السياحية بمدينة الغردقة في البحر الأحمر.

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وأسفر الحريق عن إصابة عدد من نزلاء الفندق الواقع على بعد 30 كيلومترًا من مدينة الغردقة.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، لإخماد النيران، ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وانتقل اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، وعدد من قيادات شرطة السياحة إلى موقع الحادث.