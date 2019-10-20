شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع يطالب وزراء تياره فى الحكومة اللبنانية بتقديم استقالاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إنه أعطى وزراء القوات الأولوية لإخراج البلاد من أزمتها وصوتوا ضد موازنة 2019، متابعا :" لم نلمس جدية كافية لمعالجة الأمور".

وقال سمير جعجع، فى كلمه له نقلتها قناة سكاى نيوز ، أن الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات لإنقاذ البلاد، مطالبا وزرائه بتقديم استقالتهم، ومتابعا :"لم نلمس أى نية جدية من المسؤولين اللبنانيين بمعالجة الأزمات".