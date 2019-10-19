مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. احتفالية اليوبيل الذهبي للدستورية العليا والحكم في عضوية خالد يوسف

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم" سائق توك توك" في واقعة هتك عرض فتاة "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بمنطقة منشأة القناطر، 15 يوم على ذمة التحقيقات، وواصلت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات في واقعة هتك سائق لعرض فتاة معاقة ذهنيًا بمنطقة منشأة القناطر، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. سعيد مرعي: المحكمة الدستورية تمضي قدما دون تردد أو تخاذل



قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تمضي قدما دون تردد أو تخاذل، عاقدة العزم على أن تظل الشرعية الدستورية في مدارجها العليا وضاءة فوق كل جبين، وعازفة أدعن الانزلاق للمصالح الضيقة، مؤمنة أن الحرية هى الأمل ولا نبت للحياة بدونها. قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تمضي قدما دون تردد أو تخاذل، عاقدة العزم على أن تظل الشرعية الدستورية في مدارجها العليا وضاءة فوق كل جبين، وعازفة أدعن الانزلاق للمصالح الضيقة، مؤمنة أن الحرية هى الأمل ولا نبت للحياة بدونها. كلمة وزير العدل في احتفالية اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري (فيديو)



قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من المواطن عماد محمد مبارك، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محاكمته أمام المحكمة الشرطية العسكرية بصفته أحد مجندي الشرطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محاكمته أمام قاضيه الطبيعي،للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل. قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من المواطن عماد محمد مبارك، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محاكمته أمام المحكمة الشرطية العسكرية بصفته أحد مجندي الشرطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محاكمته أمام قاضيه الطبيعي،للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل. "سرق رئيس محكمة استئناف أسيوط".. القبض على عاطل في الدقي



تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على عاطل، بعد سرقته عقار رئيس محكمة استئناف أسيوط، بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.