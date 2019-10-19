شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 10 سنوات.. الإسكندرية تستعد لاستقبال أول رحلة بحرية قادمة من قبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضرورة أن تظهر الإسكندرية بالمظهر الحضاري الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام زوارها، وذلك استعداداً لاستقبال السفينة السياحية القبرصية «SALAMIS FILOXENIA» القادمة من ميناء ليماسول القبرصي، وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة، ومن بينهم 100 فرد قادمين كوفد رسمي برئاسة فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، جاء ذلك عقب توقف دام 10سنوات.

وقال «قنصوه» إن هذه الرحلة نتيجة لجهد كبير تم الإعداد والترتيب له طيلة العام من أجل خروجه بالشكل اللائق، وتضمن ذلك توقيع اتفاقيات توأمة لتبادل الرحلات بين الجانبين، فضلا عن العلاقات السياسية الوطيدة التي تربط مصر بباڤوس، مؤكدا أن جميع القطاعات المعنية باستقبال الوفد ومرافقته خلال فترة الزيارة تعمل على قدم وساق لإنجاح هذه الزيارة ولتحظى الإسكندرية بمكانتها التي تستحقها في مصاف الدول السياحية العالمية، فقد تم تجميل وتنظيف الشواطئ والاستعداد بشكل جيد في جميع المزارات السياحية والاماكن المحيطة بها مع توفير مترجمين ومرافقين للوفد للتسهيل عليهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بعودة الرحلات السياحية مرة أخرى وبدء موسم السياحة، مؤكدا أن هذه الرحلة تعتبر باكورة الأمل لتعود الإسكندرية لسابق عهدها كعروس للبحر الأبيض، كما أن الإسكندرية لديها العديد من عوامل الجذب السياحي التي تميزها ويجعلها في مصاف المدن السياحية العالمية.

الإسكندرية تستعد لاستقبال أول رحلة بحرية لباخرة سياحة قبرصية

الإسكندرية تستعد لاستقبال أول رحلة بحرية لباخرة سياحة قبرصية