شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «الآثار» تعلن تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت والمومياوات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن وزارة الآثار، اليوم السبت، تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت الملونة والمومياوات بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، والذي يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية.

وكانت البعثة التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمدينة القرنة غربي محافظة الأقصر في منطقة جبانة العساسيف الأثرية، قد عثرت أمس على خبيئة تضم عددا كبيرا من التوابيت.

وتقع منطقة العساسيف، بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت جنوب منطقة ذراع أبوالنجا، وشمال دير المدينة، وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية.