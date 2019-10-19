شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تشارك اليوم فى اجتماعات مجلس إدارة "العمل العربية" بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وزير القوى العاملة اليوم السبت، فى اجتماعات الدورة 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر انعقادها بالقاهرة، وذلك بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثى (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) ، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة ، خلال يومى 19 و20 أكتوبر الجارى ، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماعات انتخاب رئيساً لمجلس الإدارة ونائبين للرئيس من أصحاب الأعمال والعمال وذلك لمدة سنة "أكتوبر 2019- 2020 " وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتى تنص على "ينتخب المجلس من بين أعضائه الأصيلين فى أول دورة له بعد انعقاد مؤتمر العمل العربي.

وتناقش الدورة عددًا من البنود المهمة منها: تقريرا عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضى العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 90 لمجلس إدارة المنظمة فى مارس الماضى بالقاهرة.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالى من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التى سددت مساهماتها فى موازنة المنظمة لعام 2020.

كما يتابع المجلس تنفيذ تقرير وتوصيات الاجتماع 28 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة فى يوليو الماضى، ومناقلة فى موازنة المعهد العربى للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، فضلا عن تقرير المراقب الداخلى لمكتب العمل العربى.

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ومن المقرر أن يستعرض المجلس تقريرا عن نتائج أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوى للمجموعة العربية المشاركة فى الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى جنيف 2020.

كما يناقش المجلس عدة تقارير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين الدورتين 90 و91 لمجلس الإدارة مارس أكتوبر على التوالي، وتقرير لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك ببيروت يونيو الماضى ، وتقريرا عن نتائج أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى عقد بالقاهرة أوائل سبتمبر الماضى .