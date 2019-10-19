شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب»: حرب أكتوبر تُذكِّر بمعانى العزة والكرامة وشاهد على عظمة مصر وقوتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن حرب أكتوبر ستظل تُذكِّر المصريين بمعانى العزة والكرامة، وستبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابتها فى وجوه الطغاة والمستعمرين، مشيدًا ببسالة قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، الذين ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة.

وأضاف «الطيب»- خلال لقائه مساء أمس الأول، بمجموعة من القدماء المحاربين بمناسبة ذكرى احتفالات حرب أكتوبر المجيدة- أن علماء الأزهر الشريف أسهموا بكل قوة فى حرب أكتوبر المجيدة من خلال قيام شيخه وقيادته وعلمائه الأجلّاء بالوقوف جنبًا إلى جنبٍ مع جنودنا البواسل.

من جانبهم، أعرب قدماء المحاربين عن اعتزازهم بشخص شيخ الأزهر وتقديرهم الكبير دور الأزهر الشريف فى دعم مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها القوات المسلحة، مؤكدين أن الحرب الفكرية التى يقودها الأزهر الشريف لمكافحة الفكر المتطرف والإرهابى لا تقل ضراوة عن الحرب التى تقودها الدولة المصرية للقضاء على الإرهاب.