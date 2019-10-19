مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 101 من متهمي "أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 101 من متهمي "أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتضمنت قائمة المفرج عنهم كل من:
1- إيمان الدين هنداوي سلام
2- إيمان صابر دياب يونس
3- وردة صابر دياب يونس
4- إسراء أحمد محمد محمود
5- أزهار محمود بكر رزق العقباوي
6- إصلاح الصادق فرج صهيون
7- ناعسة نبيل عامر علام
8- أمانى نبيل عامر علام
9- نسمة حسام محمد سامي
10- نور محمد عبد الحميد عبد المجيد
11- هالة أبو اليزيد هارون حسن
12- هاجر شعبان محمد عطيه الشامي
13- هوايد السيد الليثي عبد الجليل
14- هيام عبد الفتاح عبد الله محمد
15- هناء محمود ربيع السيد
16- هوايدا عبده محمد محجوب
17- شيماء سيد عبد العزيز سرور
18- طاهرة عبد الغني محمد منصور
19- صدفة أحمد صلاح محمود
20- صابرين أحمد صابر فراج
21- جينى محمود الداخلى أحمد
22- أميرة أحمد محمد حسن براوى
23- أمنية منصور ذكى محمود
24- آيه مجدى إسماعيل عبد الهادى
25- أسماء عبد الرحمن حسن يوسف زايد
26- مشيرة محمد محمد السيد
27- عليه راتب السيد عبد العال
28- قمر إمام مصطفى إبراهيم
29- هاجر محمود سيف الدين محمود
30- عبير عبد المجيد كمال الدين عبد المجيد
31- رضا هلال عبد الحافظ محمد
32- عبد الرحمن محمد شعبان أحمد
33- عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن محمد
34- يوسف فريد بدوي حسن الشيمي
35- نادر محمود علي المهدي
36- مصطفى ياسر أحمد محمد
37- مصطفى محمد عبد الحميد أبو الفتوح
38- محمود سلمي عبد الله أمير
39- محمود محمد أحمد معوض
40- محمد هشام محمود حنفي أمين
41- محمد محمود محمد أبو زيد
42- حافظ عبد العاطي حافظ مصطفي
43- حمزة أحمد سيد أحمد
44- حذيفة عادل أحمد عطيه
45- سلامة رمضان عطيه خليفة
46- عبد الحميد علي عبد الحميد حسن
47- طه أحمد غريب مبارك
48- محمد محمود خطاب إبراهيم
49- أحمد عيد رمضان عبد الرحمن
50- أحمد محمود محمود الدسوقي
51- أحمد مصطفي عبد العزيز إبراهيم
52- أحمد عجمي فرحات رمضان
53- محمد محمد المرسي النجيري
54- محمد محمود السيد حسن
55- أحمد عبيد عبد الحليم مصطفي العليمي
56- أبو بكر مهدي السعدي إبراهيم
57- أحمد السيد توفيق السيد
58- نادي حسن أحمد محمد
59- محمد حسين عبد الحميد الدخاخني
60- محروس جابر محروس عطيه
61- حسين محمود سحين محمود غالي
62- علي جاد الكريم محمد جاد الكريم
63- عمرو محمد فضل محمد دياب
64- محمد رأفت محمد محمد حسن عبد الله
65- محمود محمد محمود محمد
66- بلال عاطف حسن عبد الفتاح
67- عبد الله أمين عبد الله حسن شداد
68- أحمد حسانين علي حسانين عبد العال
69- إسماعيل ناصر إسماعيل علي
70- عبد الرحمن فوزي عدلي عبد العزيز
71- محمد أحمد إمام حسن شعراوي
72- كمال محمود حسين مسعد
73- عمرو محمد مختار الشاذلي
74- عمر عزام كمال سالم
75- عمر خميس أبو سريع جبر
76- شهاب الدين حامد زين العابدين
77- أحمد علي محمود علي حسن
78- أحمد سعيد عبد الحميد صديق
79- أحمد يوسف حجاج يوسف
80- عبد الله جاد الحق محمد الشناببي
81- عبد الوهاب عاطف محمد عطيه
82- أحمد عبد اللطيف محمد قاعود
83- السيد شعبان محمد حسن
84- السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب
85- إسلام أحمد حسين إسماعيل
86- إسلام فنجري جمال عبد الحليم
87- محمد فتحي محمود حجازي
88- محمد عبد الفتاح بلتاجي جاويش
89- محمد عادل محمد عبد العزيز
90- محمد عبد السلام جمال عبد العزيز
91- محمد عبد العظيم محمد مهران
92- محمد صالح علي محمد
93- محمد حنفي محمد شريف
94- محمد حسن حجاجي عبد العظيم
95- السيد بشير إبراهيم الحارثي
96- محمد حسن إسماعيل حسن
97- محمد السيد نصر مصطفي بكر
98- محمد السيد فؤاد كري
99- محمد أحمد محمد إبراهيم
100- عبد المنعم محمد أمين أحمد تغيان
101- أحمد أحمد عبد الوهاب علي دلة