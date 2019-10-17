أخبار مصر | بعد تصريحات وزير قطاع الأعمال عن لوائح الأجور.. قيادات عمالية تعلن تنظيم مؤتمر صحفي للرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصريحات وزير قطاع الأعمال عن لوائح الأجور.. قيادات عمالية تعلن تنظيم مؤتمر صحفي للرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحدثت التصريحات التي خرجت عن وزارة قطاع الأعمال أمس الأول، خلال ندوة عن استدامة الشركات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمركز الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم والسياسية جامعة القاهرة، غضبًا كبيرًا بين صفوف العمال وممثليهم بالشركات القابضة والتنظيمات النقابية، حيث أوضحت التصريحات أن اللوائح الجديدة للأجور بشركات قطاع الأعمال تعمل على عدالة التوزيع في الأجر والأرباح، وأن 62% من 209 آلاف عامل وموظف يستفيدون من تعديل اللوائح بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بينما سيتأثر 38% آخرون.

وتجهز قيادات عمالية حاليًا مذكرة لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، وأخرى لرئاسة مجلس الوزراء، اعتراضًا على ما جاء من تصريحات لوزير قطاع الأعمال العام، واستنكرت القيادات العمالية تصريحات الوزير بشأن تعديل اللوائح، مؤكدين أن أي تعديل دون مشاركة الطرف الأصيل وهم ممثلي العمال والتنظيمات النقابية يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

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وأضافت المذكرة، التي وقع عليها كل من "عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، عبدالفتاح ابراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب"، أن اتحاد العمال لم يصل إليه أي خطاب موجه من الوزارة عن مناقشة أي مقترح أو تعديل، مؤكدًا أن أي مقترح سيخرج دون مناقشة من طرف العمال سيتم الطعن عليها قضائيًا لبطلانها.

وأوضحت المذكرة: قيادات العمال ناقشت خطة الوزارة التي تم اعلانها عن تطوير قطاع الاعمال في القطاعات الهامة مثل الصناعات الهندسية، والأدوية، والبناء والتشييد وأخرى، ووجدت أن الخطة لم تنفذ ولم يكن هناك أي تطوير على الأرض.

من جانبه قال مصدر عمالي، إن هناك تفكير لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للرد على تصريحات وزير قطاع الأعمال.