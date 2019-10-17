مصر | النيابة تستعجل التحريات في واقعة مقتل مسنة على يد زوجة ابنتها بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل التحريات في واقعة مقتل مسنة على يد زوجة ابنتها بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة الأميرية تحريات المباحث حول واقعة مقتل مسنة على يد زوج ابنتها، كما استدعت ابنة المجنى عليها لسماع أقوالها، كما أمرت النيابة بدفن جثة المجنى عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكان المتهم اعترف خلال تحقيقات النيابة العامة، سبب قتله للمجني عليها انها كانت "سليطه اللسان " تحرض نجلتها علي عصيانه وترك المنزل لأتفه الاسباب، موضحا انه قام بالتخلص منه بعد ان منعته من رؤية طفله، بعدما نشبت بينهما مشاجرة، قام خلالها بالتعدى عليها بالضرب المبرح حتى سقطت وفارقت الحياة.

وتعود بداية الواقعة حيث تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود سيدة مسنة مقتولة، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة، 60 سنة، بها آثار كدمات متفرقة بجسدها، تم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال الجيران وشهود العيان، تبين أن ابنة المجني عليها تركت منزل زوجها ومكثت مع والدتها، وبعد فترة أنجبت طفل فحضر الزوج لرؤية الطفل وتصدت المجني عليها له ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اعتدى عليها المتهم بالضرب حتى سقطت على الأرض، ثم فرّ هاربا، وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم الأميرية والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، تم تحرير اامحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.