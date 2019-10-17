مصر | حبس عاطل لترويجه العملات المزورة في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لترويجه العملات المزورة في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتجارة وترويج العملات الاجنبية المزيفة بالمطرية.

وتعود التفاصيل حينما تلقى رجال مباحث قسم المطرية، عدة بلاغات وشكاوي تفيد بقيام "احمد.ع.س" 22 عاما بالوقوف المتكرر أمام البنك الأهلي المصري بالمطرية وبعرض العملات الأجنبية المزيفة على رواد البنوك.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وبقيام قوة برئاسة الرائد كريم البحيري نفاذا إلى اذن النيابة، وبإعداد الكمين اللازم تم القبض عليه وبحوزته عدة مبالغ من الدولارات والعملات الأجنبية المزيفة.

وبمواجهته، اأقر بانه كان يدير تجارة لتوزيع العملات المزيفة وتم إحالته الى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.