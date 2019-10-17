استدرجته بامرأة.. ربة منزل تحرض على سرقة زوجها السابق في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

ألقت مباحث القاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة موظف بالمعاش.

تبلغ للعميد هيثم فؤاد، مأمور قسم شرطة الأميرية، من "ا.ا" بالمعاش باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

وكشفت التحريات تحت إشراف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى عدم صحة رواية المبلغ واعتياده استضافة النساء بمسكنه.

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وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "و. ح" و"ف. ج" مطلوب التنفيذ عليها في حكمي إيصال أمانة، و"ن. ص" حاصل على دبلوم صنايع، و"ك. ش".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد محمد عبد المنعم وإسلام أبو الخير وحامد محسن، ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من الأولى وأقرت الأولى بأنه نظرًا لسابقة زواجها عرفيًا من المُبلِّغ وعلمها بثرائه فخططت لسرقته بالاشتراك مع باقي المتهمين وفي سبيل ذلك استعانت بالمتهمة الثانية للتواصل تليفونياً مع المجني عليه وقيامها باستقطابه لدعوتها لمنزله حيث اتفقا على التقابل بمسكنه.

وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين من الثانية إلى الخامس إلى الشقة سكن المجني عليه وقامت الثانية والثالثة بالصعود للشقة وأثناء تواجدهما بالداخل قامت الثالثة بتمكين المتهمين الرابع والخامس من الدخول للشقة، وقاما بالتعدي على المجني عليه بالضرب وتوثيقه والاستيلاء على مفاتيح السيارة المشار إليها، عدد 2 هاتف محمول، عدد 12 ساعة يد ماركات مختلفة، إير بود، مبلغ مالي 500 جنيه، وحقيبة تحوي متعلقات شخصية خاصة بالمجني علي تحت تهديد الأسلحة البيضاء وصاعق كهربائي، ولاذوا بالفرار عقب الاستيلاء على السيارة.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وعدد 2 سلاح أبيض " خنجر، مطواة "، صاعق كهربائي والمستخدمين في ارتكاب الواقعة وبسؤال المجني عليه اتهمهم بالسرقة، وأقر بإبلاغه على خلاف الحقيقة خشية افتضاح أمره.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.