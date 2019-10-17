أخبار مصر | النقل: انتظام حركة القطارات في الخط الأول للمترو بعد إصلاح العطل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: انتظام حركة القطارات في الخط الأول للمترو بعد إصلاح العطل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة النقل، بيانًا أعلنت فيه انتهاء فرق الصيانة الفنية والطوارئ بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جميع الأعمال الخاصة بإصلاح الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش والتي كانت تعطلت بسبب حدوث كسر بالونش القائم بأعمال إزالة أحد الإعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش و سقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية للمترو.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أن الحركة حاليا تسير في الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى حلوان بشكل منتظم في الاتجاهين.

وكان أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، صباح اليوم، أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية مما أدى إلى قطعها وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات وعلى الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.

وأوضح في بيان صحفي، أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان معلنا توقف حركة القطارات بمحطات (غمرة _ الدمرداش _ منشية الصدر) لحين اصلاح الشبكة الكهربائية.