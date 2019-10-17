أخبار مصر | إدراج 17 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي في قطاع الهندسة والتكنولوجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدراج 17 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي في قطاع الهندسة والتكنولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات حول إدراج 17 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالميTimes Higher Education فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا لعام 2020، مقارنة بـ 14 جامعة العام الماضي بزيادة ثلاث جامعات حكومية لأول مرة يتم إدراجها فى التصنيف في قطاع الهندسة والتكنولوجيا وهي أسوان وبني سويف وسوهاج.

وأوضح التقرير حصول جامعتي أسوان وبني سويف على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا بتصنيف التايمز العالمي فى الترتيب (301-400)، يليهما جامعات بنها وطنطا والزقازيق فى الترتيب (401-500)، يليهم جامعة المنصورة فى الترتيب (501-600)، يليها جامعات عين شمس، والإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأسيوط، والقاهرة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقناة السويس فى الترتيب (601-800)، وجاءت جامعتا الأزهر وحلوان فى الترتيب (+801).

وأشار التقرير إلى ارتفاع مستوى أداء 4 جامعات مصرية فى التصنيف فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا لهذا العام مقارنة بالعام الماضى وهى جامعات بنها والزقازيق وجاءت فى الترتيب (401-500) يليهما جامعة المنصورة فى الترتيب (501-600) يليها جامعة المنوفية فى الترتيب (601-800).

ومن ناحية أخرى أضاف التقرير إدراج جامعة المنصورة لأول مرة هذا العام فى قطاع علوم الحاسب بتصنيف التايمز العالمى حيث حصلت على الترتيب (251-300)، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى أداء جامعتى القاهرة وعين شمس فى قطاع علوم الحاسب لهذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث حصلت جامعة القاهرة على الترتيب (251-300)، وجامعة عين شمس على الترتيب (501-600)، وجاءت جامعتا الإسكندرية والمنوفية فى الترتيب (501-600) فى قطاع علوم الحاسب بتصنيف التايمز.