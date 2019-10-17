أخبار مصر | فرج عامر: السيسي نجح في تواصل المصريين بالخارج مع الدولة والدفاع عنها عالميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: السيسي نجح في تواصل المصريين بالخارج مع الدولة والدفاع عنها عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد من المستثمرين المصريين بالخارج والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" بحضور وزيرتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، مؤكدًا على أهمية تأكيد الرئيس السيسى ان مصر تحتاج الى سواعد ابنائها فى الخارج والداخل للمساهمة فى تنمية واقعها الى الأفضل.

كما أشاد "عامر"، بتأكيد الرئيس السيسى على حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها اضافة الى اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها، وإعداد الخطط المستقبلية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج، ودعوتهم للاستثمار في مصر.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن هذا اللقاء اكد حرص الرئيس السيسى على الترويج لجذب الاستثمارات العالمية لمصر من خلاله استعراضه لجميع التسهيلات، والإجراءات الإصلاحية، والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون واحترامها لالتزاماتها التعاقدية.

وطالب "عامر" من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزراء الهجرة وشئون المصريين بالخارج والخارجية والاستثمار والتخطيط والمالية بصفة خاصة اعطاء اكبر اهتمام بالتكليفات والقضايا التى تناولها الرئيس السيسى خلال هذا اللقاء وأكد المهندس محمد فرج عامر ان الرئيس السيسى هو اول قائد مصرى يعطى هذا الاهتمام الكبير وغير المسبوق فى تاريخ الحياة السياسية بابناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم وجعلهم يتواصلون مع الوطن ويدافعون عن مصر عالميا، مشيرا الى ان السفيرة نبيلة مكرم نجحت بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بشأن كل القضايا والملفات التى تهم جميع المصريين بالخارج.