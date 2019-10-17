خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على قائمة بأسماء الوحدات الصحية بمحافظة السويس التى تستقبل المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل للحصول على الخدمة بالمجان.
جدير بالذكر أن عمليات التسجيل تجرى مجانا مقابل استخراج كارنية التأمين الصحى الجديد، وتتم عملية التسجيل نفسها من خلال بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد للأطفال.
ويعد نظام التأمين الصحى الشامل الجديد نظامًا تكافليًا يضمن التغطية الصحية لجميع أفراد الأسرة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات.
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