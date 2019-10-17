شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على قائمة بأسماء الوحدات الصحية بمحافظة السويس التى تستقبل المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل للحصول على الخدمة بالمجان.

ويشار إلى أن المنتفعين الذين يتوجهون إلى الوحدات الصحية والمراكز للتسجيل يقومون بعمل مسح صحى شامل بالمجان، ويجرى تسجيلهم ضمن المنظومة الجديدة للتأمين.

جدير بالذكر أن عمليات التسجيل تجرى مجانا مقابل استخراج كارنية التأمين الصحى الجديد، وتتم عملية التسجيل نفسها من خلال بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد للأطفال.

ويعد نظام التأمين الصحى الشامل الجديد نظامًا تكافليًا يضمن التغطية الصحية لجميع أفراد الأسرة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات.