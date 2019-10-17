سقوط رافعة ونش يعطل 3 محطات بخط مترو "المرج - حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، اليوم الخميس، سقوط رافعة ونش على الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول؛ ما أدى إلى توقف الحركة بالمحطتين إضافة إلى محطة منشية الصدر.

وأشار عبدالهادي، وفق ما أعلنت الشركة في بيان، إلى أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبري القبة حتى محطة المرج الجديدة، ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان.

كما أوضح أن توقف حركة القطارات بمحطات (غمرة - الدمرداش - منشية الصدر) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية، التي تضررت بفعل رافعة الونش الذي كان في مهمة إزالة لوحة إعلانات لصالح إحدى شركات الإعلانات.

فيما لفت إلى التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، للتحقيق في الأمر.​