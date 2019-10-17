اليوم.. مجلس "المحامين" يناقش الضوابط الجديدة لتجديد الاشتراك والقيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يعقد مجلس نقابة المحامين، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري الشهري، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر النقابة العامة في شارع رمسيس.
وقال نقيب المحامين سامح عاشور، في بيان، إن الاجتماع يهدف لإصدار الضوابط الخاصة بتجديد الاشتراك والقيد، ومراجعة الجداول، وفقًا لتعديلات قانون المحاماة.
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في 13 أغسطس الماضي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
تناولت التعديلات الجديدة للقانون وضع الضوابط التي تضمن أن تكون جداول المحامين معبرةً عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي، وإعطاء الحق للنقابة في تنقية جداولها أولاً بأول.
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