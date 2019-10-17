مدير مشروع غرب المنيا: زراعة 1900 فدان بنجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال مدير مشروع غرب غرب المنيا ورئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، الدكتور أيمن عبدالعال، إن الزراعة بدأت في المشروع منذ 18 سبتمبر الماضي، ومستمرة حتى نهاية أول نوفمبر، مشيرًا إلى زراعة 1900 فدان بنجر ضمن مساحة 3200 فدان.

ويعد موسم زراعة هذا العام من المرحلة الأولى لزراعة المحصول الشتوي لبنجر السكر، بعد الانتهاء من تجهيز الأرض وتوفير تقاوي البنجر.

وأضاف عبد العال، لمصراوي، أن المساحة المنزرعة 5 أضعاف العام الماضي، بالإضافة إلى زراعة ألف فدان قمح.

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ولفت إلى أن نجاح تسويق محصول البنجر العام الماضي يفتح الأمل أمامنا لزراعة محاصيل الأخرى.

ولفت مدير مشروع غرب غرب المنيا إلى إنشاء أول محطة وقود ومخزن بالمشروع لأول مرة، بالإضافة إلى تحديد بوابات المشروع مع الطريق حتى لا يتم التعدي على أراضي المشروع أو الدخول في نزاعات.

وأضاف: "منطقة غرب المنيا أكبر مساحة مشروع زراعي وتتعدى فيها المساحة 400 ألف فدان من الأرض المخصصة للمشروع، وقريبة من العمران والطرق، وبها كل الأشياء الأولية لاستصلاح الأرض".

ويشار إلى أن مشروع "غرب غرب المنيا" على مساحة 20 ألف فدان، ضمن 400 ألف فدان بمحافظة المنيا، لاستصلاح وزراعة أكبر مساحة من مشروع المليون ونصف المليون فدان.​