شكرا لقرائتكم خبر عن جَفَّت قبل عام: محاولات لإعادة إحياء مياه «عين السرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في محاولة لإعادة الحياة إلى «عين السرو»، بمحمية الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة في الوادى الجديد، بعدما جفّت مياهها قبل عام، انتهت إدارة محمية الصحراء البيضاء من تجهيز الأحواض الخاصة بالنبع الجديد بعين السرو، بالشراكة مع السكان المحليين وشباب الفرافرة في بناء الأحواض، وذلك بعد أن تفجر النبع الجديد من الجهة الغربية، وتساعد هذه الأحواض في تجميع المياه وانسيابها من حوض إلى آخر لاستخدامها في رحلات السفارى والتزوُّد بالمياه، وكذلك لتوفير مياه الشرب للحيوانات والطيور بالمنطقة.

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وقال إسلام محمود، أحد منظمى رحلات السفارى بالواحات، إن المياه جفّت من العين منذ عام، وسعى القائمون على محمية الصحراء البيضاء، وقتها، إلى تنظيف العين، لكن لم ترتفع المياه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه العين من أشهر المزارات السياحية في مصر، كما أنها محل اهتمام من قِبَل الباحثين في علوم الجيولوجيا والمياه.

وتُعتبر العين معلمًا سياحيًا عالميًا لما فيها من سحر عجيب يعجب السياح ويطلبونه، حيث إنها فور الاقتراب منها تبدأ الأرض في ملء العين بالماء العذب، وترتفع المياه داخل العين رويدًا رويدًا، بدون أي إنذار أو علامة، حتى تمتلئ تمامًا وتطفو على الأرض، فتشرب وتستحم وتأخذ منها ما تريد، حتى إذا تركتَها وانصرفت عاودت الانخفاض رويدًا رويدًا حتى تجف تمامًا.

وتوصل التحليل العلمى إلى توضيح هذه الظاهرة العجيبة، وهو أن تربة الأرض في هذه المنطقة من نوع خاص يشبه قطعة الإسفنج، وتُعد مخزنًا للمياه في باطن الأرض، فعندما يقترب منها أي كائن حى، ويضغط على الأرض في دائرة هذه العين السحرية تجود بما فيها من ماء، وتُخْرِج ما هو مُخزَّن داخلها.