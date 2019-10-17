شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجراءات من التعليم لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض بالمدارس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الإجراءات والضوابط لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض فى المدارس، خاصة مع تخوف بعض أولياء الأمور من انتشار بعض الأمراض فى الوقت الحالى فى بعض المدارس، الخليج 365" يسردها فى النقاط التالية: 1ـ توجيه المدارس باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية الصحية حفاظًا على سلامة طلاب المدارس. 2ـ التنسيق مع مديريات وزارة الصحة لتوفير زائرة صحية فى المدارس وأطباء. Advertisements 3ـ متابعة الحالة الصحية للأطفال مع أولياء الأمور، بحيث يبلغ ولى الأمر المدرسة حال الاشتباه فى إصابة ابنه بمرض أو ارتفاع فى حرارة الجسم. 4ـ تعقيم المدارس حالة وجود أية أمراض معدية. 5ـ فحص الطلاب بشكل دورى ومنح الطلبة الذين يثبت وجود أمراض معدية إجازة حتى تماثلهم للشفاء.

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