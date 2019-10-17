شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الحكومة تمكنت من خفض معدلات الختان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والأهداف الإفريقية 2063، يستلزم تحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان وتطبيقها بشكل كامل، ما يبرز أهمية تضافر كافة الجهود على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالمؤتمر الدولى للسكان والتنمية للشباب، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على المؤتمر الدولى للسكان الذي استضافته مصر عام 1994، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

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وأضافت الوزيرة أن مصر حققت العديد من الإنجازات من خلال العمل الجاد، موضحةً أن مصر تتميز بقاعدة سكانية عريضة من الشباب في الفئة العمرية من 18 لـ29 تمثل 21% من السكان، أي نحو 20 مليون نسمة، كما تمثل نسبة السكان الأقل من 30 سنة نحو 61% من السكان، ولذلك اهتمت الحكومات المتتالية بقضيتيّ حقوق الشباب والمرأة وتمكينهم بالنظر إلى دورهم المحورى لتحقيق ما يتطلع إليه الوطن من الازدهار.

وتابعت الوزيرة أن مصر تتبنى الاستراتيجية القومية المصرية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» التي يُعد الاستثمار في رأس المال البشرى من أهم مرتكزاتها، حيث تضمنت سياستين رئيسيتين لحماية الشباب والمرأة وتحسين أوضاعهم ومستقبلهم؛ إحداهما لمنع الزواج المبكر، وثانيهما لضمان التعليم لارتباطه الوثيق بحقوقهم.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إحراز نتائج إيجابية عديدة، خاصةً فيما يتعلق بالمرأة حيث تم تزايد الاهتمام بـ 3 قضايا محورية هي: خفض معدلات وفيات الأمهات، ومنع الزواج والإنجاب المبكر، ومناهضة ختان الإناث باعتبارها من أبرز نماذج العنف القائم على النوع، والتى تشكل عقبة أمام مسيرة الارتقاء بمكانة النساء، كما شهدت معدلات الزواج في سن المراهقة تراجعاً، حيث حدد تعديل قانون الطفل سن الزواج بـ18 سنة، وتم تبنى الاستراتيجية القومية للقضاء على زواج الأطفال عام 2014، كما انخفضت معدلات ختان الإناث، وذلك بعد تطبيق الاستراتيجية القومية لمناهضته «2016 – 2020».

ونبهت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بالشباب، تُعد القيادات الشابة من أهم ركائز العمل واتخاذ القرار خصوصاً في القطاع الحكومى الذي يضم العديد منهم في مناصب مساعدى ومعاونى الوزراء والمحافظين، إضافةً إلى الاهتمام بتمكينهم اقتصادياً وتأهيلهم للعمل في مختلف المشروعات الاقتصادية. ولفتت الوزيرة، إلى أن الشباب في وزارتها استطاعوا قيادة مبادرات صحية حققت نجاحات كبيرة، وحصلت على العديد من الإشادات الدولية ومنها مبادرة «١٠٠ مليون صحة»، والتأمين الصحى الشامل، وملف السكان، وهو ما يعد استثماراً لدعم القيادة السياسية للشباب.